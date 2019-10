Carreta arrasta fiação, danifica semáforo e deixa trânsito lento

Uma carreta da empresa TeleBrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações) causou um verdadeiro transtorno na região central de Rio Branco na manhã desta quinta-feira (17). Segundo informações de testemunhas, o veículo subia a ladeira da Avenida Brasil quando – devido à altura, acabou arrastando parte da fiação elétrica que corta a avenida.

Além disso, os semáforos situados no cruzamento com a Quintino Bocaiúva, bem próximos a OCA, também foram danificados.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS foi ao local para controlar o trânsito na região, uma vez que os semáforos ficaram desligados.

Pouco depois do incidente, a carreta foi retirada do local. O fluxo ficou prejudicado no trecho. Ainda não foi informado quando a sinalização eletrônica será restabelecida no local.