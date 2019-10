Caminhonete do Incra capota após bater em buraco entre Sena Madureira e Rio Branco

Três funcionários do INCRA ficaram feridos em um acidente na BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco, no início da noite desta quinta-feira (17). A caminhonete em que eles viajavam estourou um pneu após bater em um buraco na via, perdeu o controle e capotou na lateral da estrada.

De acordo com os tenentes Diniz, da PM, e Marinho, do Corpo de Bombeiros, um dos passageiros sofreu uma fratura no braço e outros dois ocupantes ficaram com ferimentos leves, entre os feridos está uma mulher.

“Encontramos o carro do INCRA que sofreu, praticamente, perca total. O SAMU veio e socorreu as vítimas”, disse o tenente Marinho, que ajudou no resgate das vítimas. Uma foto da estrada mostra o buraco que causou o acidente.

Por Aldejane Pinto, do radar 104.