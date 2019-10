Atendente, vendedor e manicure: veja as 26 vagas do SINE desta quinta-feira (17)

Erisson Calixto, conhecido como “China”, tem mostrado força desde que assumiu um dos principais cargos de direção da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Braço direito de Alysson Bestene, resistiu a queda do ex-secretário de saúde e permaneceu na equipe de Mônica Kanaan como diretor administrativo, um dos cargos mais estratégicos da pasta e responsável por ajudar a dinamizar o fluxo nas unidades de saúde.

Mesmo recebendo críticas de todos os lados, inclusive de gestores de unidades e chefes de departamentos da Sesacre, “China” resistiu até esta quinta-feira, 17, quando a edição do Diário Oficial publica sua saída da Sesacre.

Mas, comprovando o ditado popular que diz que quem tem padrinho, não morre pagão e mostrando que seu padrinho político, o deputado estadual José Bestene (Progressistas), voltou as boas e retomou o prestígio com o governador Gladson Cameli, “China” não foi exonerado. O decreto apenas altera a lotação. A partir de agora, Erisson Calixto vai prestar seus serviços na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Para o cargo de diretor administrativo da Sesacre, Gladson nomeou Paulo Justino Pereira.