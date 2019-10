Alan Rick garante pagamento de mais de R$ 2 milhões para a Educação do Acre

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) se reuniu na tarde desta quarta-feira (16) com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, de quem o governo acreano aguarda um aceno oficial a um grupo de empresários chineses dispostos a operar comercialmente a Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Bittar participou do encontro a pedido do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Acompanhado do chefe da Representação do Escritório de Apoio do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, o parlamentar foi ao Ministério das Relações Exteriores onde se encontrou com o chanceler Ernesto Araújo.

“Essas negociações que pretendem abrir as portas do Acre a empreendedores da China dependem não apenas do aval do governo federal como também de um aceno aos empresários de que as mesmas regras adotadas pelo Brasil no comércio internacional valeriam no acordo envolvendo a ZPE”, explicou Marcio Bittar.

Segundo ele, o ministro das Relações Exteriores adiantou que o tema é de interesse do governo federal e que o estado terá todo o apoio necessário ao fechamento da parceria internacional.

“O Itamaraty está tomando todas as providências para que a demanda do governo do Acre seja atendida. Já existe o aceno favorável, inclusive com a declaração do chanceler de que o projeto apresentado está na linha do que quer o governo: desenvolver a região amazônica”, acrescentou Bittar.

Questões técnicas estão sendo sanadas e o ministro se comprometeu a agilizar o processo tão logo haja a regularização do acordo.

Para Ricardo França, o Acre tem atualmente a oportunidade de se tornar o corredor comercial para o Pacífico.

“Precisamos aproveitar essa chance”, disse ele ao final do encontro.