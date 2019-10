Viatura envolvida em acidente na BR-317 foi entregue ao Iapen recentemente

A prefeitura de Bujari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSA) tornou pública o resultado final do processo seletivo simplificado, destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível superior, médio e fundamental para atender as necessidades temporárias do interesse do município.

O resultado do processo seletivo do edital Nº (001/2019) foi divulgado nesta quarta-feira (16) por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (16).

Veja o resultado, clicando aqui.