Ranking diz que internet de Rio Branco é a 2ª mais lenta do país

O Ranking Minha Conexão realizou mais de 18 milhões de testes de velocidade da Internet feitos nos últimos três meses e neste mês de outubro divulgou o ranqueamento das capitais mais velozes do Brasil em banda larga, 3G e 4G.

A conclusão não deve surpreender ninguém: Rio Branco é a 2a mais lenta do País, com 16 Mbps. Ganha apenas de Boa Vista (14 Mbps).

No ponto mais alto do ranking aparece Florianópolis com 36,4 Mbps.

Veja: