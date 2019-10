Rede Amazônica Rio Branco entra para a grade de programação da SKY

Policiais Militares do 2°Batalhão apreenderam na manhã desta quarta-feira (16) cinco quilos de maconha que estavam enterrado as margens do Rio Acre, no bairro Cidade Nova, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, ao se deslocarem para uma ocorrência de um homem que havia sido encontrado com as mãos amarradas e com três tiros na cabeça as margens do Rio Acre, os policiais encontraram na beira do barranco sinais de que algo havia sido enterrado naquele lugar, foi feito uma escavação e os policiais encontraram 5 barras de maconha, totalizando 5 kg do entorpecente, poucos metros de onde o corpo do homem foi encontrado.

O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) para os devidos procedimentos.

A polícia informou a reportagem ac24horas que o local onde foi encontrado a droga, a região funciona como uma das maiores “boca de fumo” de Rio Branco e que é de costume traficantes enterrarem droga na beira do barranco.

A polícia já iniciou as investigações e não descarta a possibilidade do envolvimento do homem encontrado morto com o tráfico de drogas.