Prefeitura de Rio Branco e Câmara vão discutir problema da fome e desperdício de alimentos

Começa no dia 4 de novembro deste ano a 14ª edição da Semana Nacional da Conciliação. A ação estará disponível até o dia 8 do mesmo mês, na Justiça do Trabalho do Acre. O serviço ocorre simultaneamente no estado de Rondônia, pelo Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região. Este ano, o evento traz o tema “Conciliação: todo dia, perto de você”, com o intuito de reforçar que a conciliação é um método eficaz para a solução de conflitos em qualquer fase de um processo judicial.

A conciliação é uma solução permanente para solucionar a reclamação trabalhista e está disponível todos os dias no tribunal. Durante o período de início do mês de novembro, as Varas do Trabalho e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs) de 1º e 2º graus, sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, estarão empenhados para a solução dos conflitos.

Como participar?

A conciliação pode ser requerida a qualquer tempo pelas partes ou por seu(s) advogado(s). Os pedidos devem ser dirigidos à Unidade Judiciária por meio do link http://www.trt14.jus.br/formulario-de-conciliacao ou diretamente na Secretaria da referida Unidade.

Com informações do CNJ