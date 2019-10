Polícia prende casal acusado da morte de homem que foi encontrado em açude

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram dois mandados de prisão e prenderam na manhã desta quarta-feira (16) no bairro Cadeia Velha, o casal Laura da Silva de Jesus, de 28 anos e Caio Vinicius Santiago Nascimento, de 24 anos. Eles são os acusados de matar Francisco das Chagas Bahia de Farias, encontrado morto na manhã do dia 2 de setembro deste ano dentro de um açude as margens do Ramal do Riozinho do Rola, região do Amapá, em Rio Branco.

O cadáver foi encontrado por uma pessoa que estava passando pelo ramal. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontrou o homem enrolado em vários lençóis, Francisco estava com os pés e as mãos amarradas, com marcas de perfurações de faca nas costas, no peito, abdômen, mãos, cabeça e um corte profundo no pescoço.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma traição, Laura que era enteada de Francisco tinha um caso amoroso com seu padastro e Caio Venicios descobriu e tramou a morte de Franscisco com sua esposa.

A Polícia Civil informou a reportagem do ac24horas que tem indícios de que Francisco foi torturado e morto em uma casa no bairro Belo Jardim e em seguida foi jogado as margens de açude no Ramal do Riozinho do Rola na região do Amapá.

O casal foi encaminhado à Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) no bairro Cadeia Velha e está a disposição da justiça.