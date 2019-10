Motorista de viatura está em estado grave; buraco pode ter provocado acidente

O acidente ocorrido no início da manhã desta quarta-feira, 16, onde uma viatura do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) capotou com agentes penitenciários e detentos enquanto seguiam para uma audiência no município de Xapuri, deixou o motorista do veículo gravemente ferido.

Informações repassadas pela direção do Complexo Penitenciário do Acre, situado em Rio Branco, o veículo era ocupado por três policiais, um agente e dois reeducandos. Os policias são Sargento J. César, Garcia e o cabo Neuclimar.

Questionado pelo ac24horas, um representante do complexo penitenciário de Rio Branco disse que a provável motivação do acidente pode ter sido buraco na estrada, uma vez que o pneu e a roda do veículo ficou completamente danificado.

Após o resgate, a guarnição que socorria as vítimas precisou parar nas proximidades do município de Senador Guiomard, a caminho de Rio Branco, para entubar o motorista, um agente penitenciário, que, a priori, estaria em estado grave de saúde.

O condutor do veículo veio trazido pela ambulância 01 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os policias que também estavam na caminhonete, aparentemente, sofreram apenas escoriações leves e algumas fraturas, sem risco de morte.

Os detentos também se encontram fora de perigo, apenas o motorista da viatura segue em estado delicado e foi transferido para o pronto-socorro da capital acreana. Após o acidente, uma equipe da Polícia Militar realizou os primeiros socorros às vítimas, com apoio da Polícia Rodoviária Federal.