MDB racha entre independentes e camelistas

A eleição para a Prefeitura de Rio Branco no próximo ano tenderá a ser uma das mais disputadas, pela densidade eleitoral dos candidatos, e com o ponto positivo dos nomes a prefeito até aqui postos, terem curso superior. A deputada federal Vanda Milani (SD) confirmou ontem a notícia que o BLOG do CRICA já tinha dado em primeira mão, que será sim candidata à prefeita da capital. A decisão, segundo ela, já está definida dentro da direção nacional do SOLIDARIEDADE. Vanda se posiciona como uma candidatura verdadeiramente de oposição à prefeita Socorro Neri, e diz que não vê nenhum problema de se ter várias candidatos disputando a PMRB de aliados do campo do governo Gladson Cameli, porque a eleição na capital é de dois turnos. Sobre alianças, diz que há conversas com alguns partidos e que tem certa a formação de duas chapas de candidatos a vereadores muito fortes apoiando sua campanha. Em breve deverá anunciar os nomes de dois partidos da sua aliança. Vanda Milani é Procuradora do MP, cumpre um bom mandato, e teve mais de 13 mil votos na capital.

BUSCA DO CRESCIMENTO

No interior, a deputada federal Vanda Milani (SD) diz que o seu partido pretende ter candidatos próprios a prefeito em cinco municípios com chance de vitória. A sua meta é eleger dois vereadores em cada um destes municípios. A coordenação é do presidente Israel Milani.

COM UMA MÃO NA FRENTE E OUTRA ATRÁS

O PT está nu, com uma mão na frente e outra atrás, vendendo o almoço para comprar a janta. As suas dívidas chegam a 1 milhão de reais e um caixa sem dinheiro para quitar. E vem mais está lambada de uma dívida de 150 mil reais cobrada pelo advogado Odilardo Marques.

CONTA CAMARADA

Pelo que o advogado Odilardo Marques já fez pelo PT nas suas campanhas dos últimos 20 anos, está sendo camarada de ter acertado seus honorários em apenas 150 mil reais, já que é um profissional vencedor na justiça eleitoral e já tirou lideranças do PT de muitos apuros.

PAGO QUANDO PUDER

O presidente do PT, Cesário Braga, está naquela de que: devo e não nego, e pago quando puder. Diz que desde que assumiu não foi procurado pelo advogado Odilardo Marques para tratar da dívida, mas a reconhece, espera a notificação, e crê que resolverá no diálogo.

DIÁLOGO NÃO PAGA DÍVIDA

Cesário Braga diz ter o maior respeito pelo advogado Odilardo Marques, a quem considera um homem honrado e vai buscar um entendimento. O problema é que o PT está com o caixa zerado, não tem mais empresário para ajudar, e diálogo e entendimento não pagam dívidas.

FOI COMO O FURACÃO

O governo passado foi como um furacão para o PT. O partido não elegeu um deputado federal, perdeu a única vaga de senador, encolheu na ALEAC, perdeu o governo depois de 20 anos e saiu devendo a Deus e ao mundo. O PT virou um pau seco, quem se escorar nele cairá junto.

RIBAMAR TRINDADE

Vez por outra se ouve críticas sem nenhuma base sobre o papel exercido pelo chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade. Se não resolvem um problema ilegal, a culpa é do Ribamar. Não conseguem espaço no governo, a culpa é do Ribamar. Pura conversa fiada, conhecendo um pouco do que conheço do Gladson, ninguém faria melhor no cargo do que faz o Ribamar.

CABEÇAS DE VENTO

Algumas cabeças de vento acham que, se o governo não deslanchou em alguma área a culpa é do Ribamar e etc. Santa inocência! O chefe do gabinete, Ribamar Trindade, cumpre com a maior lealdade as determinações do Gladson. Acordem! A caneta para nomear ou demitir não está nas mãos do Ribamar. Não tem o poder de solução, a palavra final é do governador.

NENHUM MOVIMENTO SEM AVAL

Falo do que conheço. O Ribamar não faz um movimento sem aval do governador. Muita gente fica com raiva porque lhe cabe dizer não muitas vezes. Mas é seu papel, de anteparo. O que ocorre é que, para os que não são atendidos fica cômodo jogar a revolta no colo do Ribamar.

ESTÁ CERTO

O governador Gladson está mais que certo em manter no gabinete civil alguém que lhe é leal.

BOA LEITURA

Estou lendo o livro “Tempos idos e Vividos”, sobre a trajetória política de uma das figuras mais hábeis no tecer dos fatos, nos bastidores da política mineira: Benedicto Valladares. Um craque.

IMAGEM DESGASTADA

Não entro no mérito se o prefeito André Maia foi um injustiçado ou não no seu afastamento do cargo. Mas o fato feriu muito a sua reputação como gestor e ser candidato à reeleição não será uma tarefa fácil, porque vai virar o alvo principal dos adversários, e tudo é muito recente.

DIFÍCIL JUNTAR OS CACOS

Não seria nada fácil sair numa eleição em carreira solo, e juntar os cacos de tudo que ocorreu.

UMA CONVERSA COM O CAMELI

Foi um papo informal no churrasco de domingo no ac24horas. O governador Gladson Cameli me revelou que, já decidiu que disputará a reeleição. E argumentou: “estou gostando de ser governador e não vou deixar o Estado pronto em 2022, para entregar de bandeja a ninguém”.

FIM DO GIGANTISMO

Gladson comentou que foi um erro dar um gigantismo à SEINFRA, o que acabou não dando certo. Deve mandar projeto à ALEAC para tirar o DERACRE e o DEPASA da órbita do órgão. Vai deixar a SEINFRA como uma secretaria normal sem a aura de uma supersecretaria no governo.

DEPASA SERÁ PRIVATIZADO

Na conversa revelou ainda de que tem como uma de suas metas privatizar o DEPASA.

PASSANDO DO TEMPO

Ouvi ontem do Gladson Cameli no seu programa de rádio falar sobre o problema da Saúde e que vai jogar tudo para que dê certo. A questão não é seu esforço, sua boa vontade, mas o fato da atual equipe não ter mostrado a que veio, em ruindade está zero a zero com o PT.

ESTÁ SOBRANDO PARA O GLADSON

O problema é que a secretária Mônica Feres e a sua equipe de coronéis ficam numa redoma, não conversam, não conseguem ter diálogo interno e nem externo para dizer quais as suas metas para tirar a Saúde do caos em que se encontra, e levam o Gladson junto no desgaste.

NÃO PODE ACONTECER

Esta semana – registrado na rede social – um cidadão andou sendo jogado do PS para UPA e depois de sacanagem para unidades da PMRB, para tentar drenar um furúnculo. O pagamento da ajuda de custo do TFD tem atraso de 4 meses. Tudo isso, explode na tua imagem, Gladson!

SEGREDO DA MEIA-NOITE

Os deputados, a população, todos se perguntam qual é o mistério que impede o Gladson de ter uma conversa séria com a equipe da Saúde e mostrar que a inércia deles em resolver os problemas da área está levando o seu governo para um desgaste perigoso junto à população.

ROSANA NASCIMENTO E ROSE COSTA

O PSD realiza no próximo dia 9 de novembro uma grande festa partidária na capital, com previsão da presença de mais de cem mulheres, ocasião em que deverão acontecer as filiações da sindicalista Rosana Nascimento e da ex-vereadora petista Rose Costa no partido.

NEY AMORIM, NENÉM ALMEIDA E SANTIAGOS

O coordenador político do PSD, professor Carlos Coelho, diz que uma segunda festa deverá acontecer até o final do ano, quando se filiarão o grupo do ex-deputado Ney Amorim, os Santiagos e o deputado Neném Almeida. Coelho prevê um chapa forte para vereador.

OUVI E REGISTRO

Fonte não se revela. Principalmente, quando é do poder. Ouvi e registro: “o Wagner Sales é um político de votos, bem financeiramente, não deveria ficar constrangendo o governador Gladson com pedidos de cargos, como o do Jonathan Donadoni para Controladoria do Estado”.

COMPLEMENTANDO A NOTÍCIA

A mesma fonte disse que mesmo não sendo o nome que preferia, acabará por nomear o advogado Jonathan Donadoni, do grupo do Vagner Sales, para não brigar com o ex-prefeito.

QUEM BEM ENTENDER

O Gladson Cameli nomeia quem bem entender, o que não brigo nunca é com a notícia.

EMENDA DO ALAN RICK

É bom se nominar porque muitas obras são inauguradas e não se fica sabendo que só foram possíveis graças às emendas parlamentares. A Casa de Justiça e Cidadania, entregue na Cidade do Povo, que vai prestar assistência jurídica gratuita para conflitos é fruto de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil destinada pelo deputado federal Alan Rick (DEM).

CAMINHOS PARALELOS DA SACANAGEM

Na Itália, a Operação Mãos Limpas, que levou os principais políticos do país para a cadeia, foi detonada por ação do Legislativo, com criação de leis que beneficiaram os infratores. Nesta quinta-feira, a Lava Jato tende a ser demolida pelos ministros do STF. Se for, que sacanagem!

APEADO DO ALAZÃO

O secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, pelo que ouvi, não se encontra entre os nomes avaliados pelo Gladson Cameli para a chapa de prefeito no próximo ano. A política é dinâmica, mas no momento foi apeado do alazão que montava para tentar viabilizar seu nome à PMRB.

FRASE DO DIA

“Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras”. São Francisco de Assis, religioso italiano.