Mandato produtivo!

O deputado Luís Gonzaga (PSDB) fez um apelo para que todos se unam em favor das grandes causas do Acre e deixem as diferenças políticas de lado. Para ele, a população sofre com o desemprego, que é uma das maiores mazelas sociais. Responsável também pela violência. Na sua avaliação, o Poder Legislativo tem um papel fundamental na construção de um novo momento para o Acre.

Luís Gonzaga entende que é preciso virar a página da crise e ajudar o Executivo a desenvolver o Estado com boas propostas. Votando o que é de interesse do povo, apoiando as boas realizações, fiscalizando, acompanhando. Gonzaga é um dos idealizadores da ligação do Acre com o Peru através do Vale do Juruá criando as condições ideais para o nosso desenvolvimento. Para ele, Saúde, Segurança, Educação, Agricultura além do Esporte e Cultura precisam de mais recursos para que a população seja bem servida com serviços públicos de qualidade.

. No dia dos professores o vereador Rodrigo Forneck (PT) aproveitou para lembrar que Rio Branco vai chegar a 100% de professores efetivos.

. Ele destacou o papel da prefeitura na construção de um ensino de qualidade, na formação e valorização dos servidores públicos.

. Rodrigo faz um bom trabalho, o PT tem a reeleição dele como uma de suas prioridades para o ano que vem.

. “O número de 233 homicídios no Acre é alto, mas em relação ao ano passado a queda foi de 46%.

. Isto quer dizer que foi de quase 50%, um fato que não se comemora (pessoas ainda estão morrendo), mas é animador.

. Bom mesmo é que não houvesse nenhuma morte, mas no Brasil de hoje seria pedir demais”!

. É a maior prova de que a política de segurança pública no Estado vem dando muito certo.

. Que continue assim…

. É preciso reconhecer o esforço do governador Gladson, do vice Rocha, do coronel Paulo César, dos comandos das Polícias Militar e Civil e toda a equipe.

. O presidente Bolsonaro mandou pagar 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família…

. Chupa essa manga!

. Lembrei de um velho filme americano:

. “Os Brutos Também Amam”!

. Os filmes de kung-fu e do velho oeste se acabaram; agora é ao vivo e a cores; bala trocada nas ruas e na TV, o UFC substitui.

. O senador Sérgio Petecão (PSD), que está na Hungria representando o Senado, já declarou várias vezes que só será candidato se o governador Gladson não for candidato a reeleição.

. Como dizia minha avó, é bom ficar com a pulga atrás da orelha, em política nunca se sabe.

. Um político resolveu contratar um assessor. A cada candidato que entrava na sala perguntava: quanto é dois mais dois? Vinha logo a resposta: quatro! Pode ir embora, mandava. Até que chegou um e ele perguntou: quanto é dois mais dois? Veio a resposta certa: Quanto é que o senhor quer que dê?

. O deputado Luís Tchê e o secretário Ribamar Trindade fumaram o cachimbo da paz, ganham todos.

. Das conciliações nascem as grandes e profundas amizades, as mais sinceras

. O deputado Daniel Zen (PT) apresentou emenda ao PL que visa alterar a LDO, vai permitir que o governo amplie a faixa de consumo de energia elétrica sujeita a incidência da alíquota de 17% do ICMS.

. Explico:

. Hoje são três faixas de incidência do ICMS para energia elétrica.

. Quem consome de 0 a 100 kW/h/mês é isento;

. Quem consome de 100 a 140kw/h/mês paga 17% de ICMS;

. Quem consome acima de 140kw/h/mês paga 25% de ICMS.

. Segundo a proposta, o governo fica autorizado a alterar a faixa do meio, que poderá ser ampliada.

. Passaria a ser de 100 a 200 (ou 220) kW/h/mês.

. Isso vai permitir que mais de 40 mil Unidades Consumidoras (UCs), o que representa 40 mil residências/famílias paguem menos imposto, reduzindo assim as suas contas de energia.

. Na mosca!

. Bom dia!