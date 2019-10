Linda Cameli defende seu filho: “sempre soube que Duarte era inimigo do Gladson”

Se os ânimos já não são dos mais amigáveis no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nem nos corredores do Palácio Rio Branco entre o governo de Gladson Cameli e parte dos deputados estaduais que, teoricamente, seria sua Base de sustentação na Aleac, na web, quem toma a frente dos debates é a própria mãe do governador, Linda Cameli.

Dona Linda não se abstém de nenhum grande acontecimento no campo político, principalmente quando este envolve seu filho, o chefe do Executivo acreano. Nessa terça-feira, 15, após o episódio de discussão entre Roberto Duarte (MDB) e Gerlen Diniz (Progressistas), Gladson disse em entrevista que “Duarte quis se transformar em meu inimigo pessoal quando foi se aliar com o PT e o PCdoB para prejudicar o Estado”. Na defesa do filho, Linda Cameli endossou: “sempre soube que Duarte era inimigo do Gladson”.

Há quem diga que coração de mãe não se engana, no entanto, o parlamentar também se posicionou e disse ao ac24horas que tem carinho e respeito pelo governador, profissional e pessoalmente. “De minha parte o considero um amigo. Respeito a decisão dele e continuarei fazendo meu trabalho em prol da população do Estado do Acre e aquelas que me outorgaram o mandato de deputado Estadual”, esclarece Duarte.

Após sessão extraordinária, foi aprovado entre os deputados o empréstimo de R$ 268 milhões junto ao Banco do Brasil, porém, a sessão encerrou antes de mesa analisar o Projeto de Lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias.