Jenilson chama Gerlen de “desleal” e líder do governo rebate: “suas palavras são elogios”

O projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) continua pautando o debate na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 16. Desarquivada na sessão de terça pela força da maioria composta por deputados da base do governo Gladson Cameli, a proposta de autoria do executivo causou um bate-boca inusitado entre um dos líderes da oposição, Jenilson Leite (PSB), e o líder do governo, Gerlen Diniz (Progressistas).

Após o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) afirmar que o PL além de ser “um contrabando legislativo, agora é um contrabando fantasma”, por não ter sido publicado no Diário Oficial da Casa, o líder do governo foi a tribuna rebater, afirmando que “a oposição tem o direito de protestar, mas estão protelando”, dando a entender que estariam atrapalhando o processo legislativo.

Logo em seguida, Jenilson Leite (PSB) destacou em seu discurso que de fato a oposição foi atropelado pela maioria. “Nos venceram no voto, mas tá faltando fundamentação jurídica e constitucional para o ato que cometeram ontem sem as devidas tramitações regimentais”, ressaltou.

Leite aproveitou o momento da sua fala no grande expediente para responder o líder do governo, Gerlen Diniz, que afirmou que o deputado socialista havia agido com “deslealdade” ao arquivar o PL que alterava a LDO.

“Sobre deslealdade, o senhor é o que menos tem moral para falar de lealdade”, disse o deputado, que olhar para Gerlen afirmou que ele começou a ficar vermelho. “Quando ele fica vermelho, ele deixa de funcionar. Cuidado com o infarto, deputado”, alfinetou.

Jenilson citou que o líder foi desleal com a Mesa Diretora e com os deputados da base e afirmou que “Os ritos de deslealdade não foram por ai. O senhor foi desleal com os poderes. Com o judiciário. Tomou cafezinho com MP. Recebeu a Defensoria e agora está os enganando’, disse Leite.

Em um aparte, quando todos esperavam que Gerlen iria reagir “com força do ódio”, o deputado afirmou apenas com um sorriso sarcástico: “Suas palavras para mim são elogios. Para mim é uma satisfação enorme”, rebateu o líder.

Meio desconcertado com a resposta do líder, Jenilson afirmou que irá se esforçar numa próxima oportunidade “para velhe se lhe deixo magoado”. A situação entre os dois arrancou risos e gargalhadas dos demais dos deputados.