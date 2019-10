Inscrições para estágio na área de direito começa nesta quinta-feira no CIEE

A Universidade Federal do Acre, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPREG), torna pública a abertura de processo seletivo para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva (PRMHTI). O edital de Nº (27/2019) foi publicado nesta terça-feira (15) no site oficial da instituição.

O programa oferecerá sete vagas, sendo três vagas destinadas a enfermeiros, dois fisioterapeutas e dois nutricionistas, a serem preenchidas pelos candidatos que atenderem aos requisitos para inscrição e forem aprovados em processo de seleção.

Será realizado cadastro de reserva (CR) sendo composto por 2 vezes o número de vagas oferecidas para cada área, ou seja 06 vagas de reserva para enfermagem, 04 para nutrição e 04 para fisioterapia.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no formato eletrônico no sítio da Universidade Federal do Acre, http://www.ufac.br através do link http://sistemas.ufac.br/ residencia_ufac, a partir do dia 25 de outubro até às 23h59 do dia 01 de novembro de 2019.

Quem pode ser candidato?

Os candidatos do Programa de Residência Multiprofissional Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva, devem ser graduados em Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição sem vínculo empregatício.

O Programa de Residência Multiprofissional Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva (PRMHTI) constitui-se em programa de pós-graduação Lato Sensu, sob a forma de curso de especialização, modalidade de residência, caracterizado por ensino em serviço, o qual será desenvolvido em 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta) horas (80% práticas e 20% teóricas), distribuídas em 60 (sessenta) horas semanais.

O programa terá duração de vinte e quatro meses, com período de 30 dias de férias anuais.

O residente receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 3.330,43 sujeita a deduções de Imposto de Renda e INSS. A bolsa do residente será custeada pelo Ministério da Educação (MEC), durante 24 meses desde que o residente cumpra as exigências do programa.

Em caso de desistência, desligamento ou abandono do Programa por residente do primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida até 30 (trinta) dias após o início do programa, observando-se rigorosamente a classificação na seleção

