Homem é encontrado morto com mãos amarradas e três tiros na cabeça no Rio Acre

Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto com três tiros na cabeça na manhã desta quarta-feira (16) as margens do Rio Acre, na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova no 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado boiando às margens do Rio por um homem que passava num barco pelo local.

Policiais Militares do 2°Batalhão foram acionados e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. As informações iniciais repassadas a reportagem do ac24horas pelo perito Lázaro, foi que o corpo estava com os braços para trás, as mãos amarradas e na cabeça havia três perfurações de tiro.

A Polícia acredita que o corpo foi jogado no local na madrugada desta quarta-feira. Moradores informaram que durante a noite houve vários disparos de arma de fogo na região.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.