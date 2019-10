Governo inicia campanha internacional para atrair turistas: “Acre is beautiful!”

A partir dessa quarta-feira, 16, de outubro, a Rede Amazônica Rio Branco entra para a grade de programação da maior operadora de TV paga via satélite do país, a SKY. A inclusão do sinal da afiliada Globo está disponível em SD e HD, nos canais 5 e 405, oferecendo aos espectadores locais, dos pacotes pós e pré-pagos, conteúdo local com qualidade de som e imagem 100% digitais.

A Rede Amazônica Rio Branco, sediada na capital acreana, dá ao cliente acesso à programação local, como as edições dos telejornais diários Jornal do Acre 1ª e 2ª edições, entre outros programas de destaque, com uma qualidade superior de imagem e som.