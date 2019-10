Fórum da prefeitura discute inovações para geração de emprego e renda

A Prefeitura de Rio Branco realizou na tarde dessa terça-feira, 15, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), o Fórum Economia Criativa e Digital, destinado à geração de emprego e renda na capital. O evento, realizado

em parceria com o Sebrae, teve o objetivo de propagar aprendizagem inovadora, com possibilidades de geração de emprego e renda.

Segundo o secretário municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, o Fórum conceituou a economia criativa digital dentro de um contexto novo, em âmbito nacional e local. “A Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico está buscando meios possíveis para compreender melhor esses conceitos e já trabalha com vários segmentos que guardam relações com essa modalidade de economia”, disse Paulo Sérgio Braña Muniz.

De acordo com o secretário, a gestão da prefeita Socorro Neri busca compreender esse mundo e faz com que os empreendedores locais possam aprimorar ainda mais o seu trabalho. Estudantes e empreendedores de diferentes seguimentos lotaram o espaço da Fieac para ouvir o palestrante do Fórum professor Marcos Batista, que possui mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e serviços, atuou como gestor em design para a América Latina na Bosch and Siemens.

Marcos observou o que é empreender com criatividade e empreender na era digital, como se posicionar diante de um mundo que é vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo. “O Acre, retêm seus talentos que, daqui, buscam uma vocação para as suas simbologias e superam as expectativas no senário nacional”, disse.

A empreendedora Vera Lúcia Silva Santos destacou o aprendizado na busca pelo novo. “A gente tem que acompanhar as novas tecnologias, sou do segmento do artesanato acreano desde 2003, membro de uma cooperativa e esse evento para mim é fantástico. O aprendizado para todas as áreas do conhecimento é algo que a gente não pode deixar pra trás”, sublinhou.

Assessoria