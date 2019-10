Família é presa com drogas em estacionamento de supermercado

Os agentes da Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), realizaram nesta terça-feira, 15, a prisão de três pessoas acusadas de tráfico de drogas na capital. O trio foi preso no estacionamento do supermercado Makro localizado na Via Verde, em Rio Branco.

De acordo com o delegado Pedro Resende, da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), os presos são o casal Airton Pessoa de Almeida, 40 anos, Maria Rosangela Pereira da Silva, 41 e o filho deles, Airton Pessoa de Almeida Junior, 18 anos, que atuava como batedor da quadrilha.

Segundo o delegado, os agentes receberam mensagem, via aplicativo de conversa WhatsApp, informando sobre a entrega de um carregamento de drogas no estacionamento do supermercado.

Após receber a denuncia os agentes passaram a monitorar o fluxo de entrada e saída de veículos no local indicado na denúncia até que, por volta das 16h, Airton Junior chegou em uma motocicleta e ficou por alguns minutos observando o local.

Em seguida, e outra motocicleta, chegou o casal que no momento em que conversavam com o filho foram abordados pelos agentes.

Segundo autoridade policial, Maria Rosangela ainda tentou se livrar da sacola onde transportava cerca de 2kg de maconha divididos em dois pacotes, escondendo-o na carroceria de um veículo estacionado.

O trio foi preso em flagrante e levado para a sede do DEIC, onde os agentes verificaram que existia um mandado de prisão em desfavor de Airton Almeida (pai).

Pais e filho foram levados na manhã desta quarta-feira, 16, para a audiência de custódia.