Estudante vai representar o Acre em semifinal de Olimpíada de Língua Portuguesa

Com o poema “Um dia na minha Terra”, a estudante xapuriense Nicole Verçosa vai representar o Acre na semifinal regional da 6ª Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, que será realizada no período de 4 a 6 de novembro deste ano, na cidade de São Paulo.

Nicole tem 10 anos e estuda o 5º ano do Ensino Fundamental na escola municipal rural Santa Clara, em Xapuri. Classificada entre os mais de 50 finalistas no gênero Poema, a estudante conta que seu texto buscou retratar as origens de sua terra, especificamente do Polo da Variante, local onde reside.

“Meu texto é um breve retrato do meu Polo, o da Variante, que mostra o dia a dia nesta Terra”, disse.

Nicole concorreu com alunos de escolas públicas de todo o Estado. Como semifinalista, foi premiada com uma medalha e um kit escolar, no dia 9 deste mês, em Xapuri, e concorre ao ouro, nas duas últimas fases restantes – regional e nacional.

“Estou realizando um sonho, ser uma das classificadas em nível regional e representar meu estado. Só tenho mesmo que agradecer a Deus, a minha família e aos meus professores, em especial minha professora Bárbara Maria Moreira de Moura, que me ajudaram e deram todo o apoio necessário nesse processo”, diz.

A Olimpíada

A Olimpíada de Língua Portuguesa é um programa que visa aprimorar a didática dos docentes de Língua Portuguesa e contribuir com a melhoria do ensino público. A edição deste ano tem como tema Escrevendo o Futuro, com intuito de aproximar os estudantes do lugar onde vivem. Só de inscritos teve mais de 170 mil e adesão de todos os estados brasileiros.

Gestão Municipal

A Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED – afirmou que o resultado obtido pela estudante é um marco para a gestão educacional do município.

– A prefeitura tem trabalhado incansavelmente na promoção de formações e encontros pedagógicos aos professores e coordenadores de ensino das Escolas Municipais urbanas e rurais, com a oferta de reuniões e acompanhamentos pedagógicos semanais, tanto em escolas de zona urbana como rural. Fruto disso é a seleção desta jovem estudante que agora representará o município e o Estado do Acre na fase semifinal das Olimpíadas de Língua Portuguesa 2019.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Xapuri.