Endividados crescem no Acre no mês de setembro, mostra levantamento do SPC Brasil

Um levantamento da SPC Brasil mostra que o acreano continua com dificuldades de pagar suas contas.

Segundo os números, a inadimplência no Acre cresceu 3,39 em setembro deste ano, comparado ao mesmo mês no ano passado. Mesmo assim, o estado ainda ficou abaixo da média da Região Norte, que foi de 5,31%, e acima da média nacional de 1,35%.

Um número positivo é que na passagem de agosto para setembro, quando se comparam os dois últimos anos, o número de devedores do Acre caiu 2,49%.

A média de dívida do acreano é menor se comparado a Região Norte e ao restante do país. Cada acreano inadimplente deve em média 1,772. Já no resto do Norte o número é de 1,822, enquanto a média nacional é de 1,848.

Ainda segundo o levantamento quem mais deve, cerca de 26,25%, está na faixa etária entre 30 a 39 anos. Seguido pela faixa entre 40 a 49 anos, que representa 20,96%.

E para quem os acreanos devem mais? Se você respondeu bancos acertou em cheio. Cerca de 30,393% das dívidas no Acre são com instituições bancárias. Em segundo lugar vem o comércio com 27,50%, seguido por água e luz com 18,77%.