Depois de temporal, sede da SEPA, Emater e Cageacre volta a atender o público

Em Rio Branco choveu 27% abaixo da média prevista para a primeira quinzena do mês de outubro. Choveu 112 milímetros de 1º a 15 de outubro sobre a capital do Acre, 3ª maior precipitação entre as capitais no período.

Apesar de ter chovido muito, o volume ficou abaixo do esperado nesses quinze dias. Segundo o Inmet, algumas capitais tiveram pancadas de chuva com certa regularidade na primeira quinzena de outubro e acumularam aproximadamente 50% da média de chuva para o mês. É o caso de Salvador, Recife, João Pessoa e Rio de Janeiro.

A primeira quinzena de outubro foi quase sem chuva em São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, em Brasília e em Campo Grande, em Maceió e em Macapá.

