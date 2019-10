Câmara Federal refaz contas e Pré-Sal das prefeituras do Acre diminui

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira (16), emenda de autoria da Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) e do Sargento Fahur (PSD/PR), para implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).

A emenda destina R$ 189 milhões do Comando do Exército para implantação do sistema, com ênfase nas fronteiras da região norte do Brasil.

“Estou cumprindo um compromisso que firmei com o Comando do Estado-Maior do Exército de garantir recursos para o SISFRON. Se combatermos o tráfico nas fronteiras, certamente diminuiremos a violência nas cidades,” explicou a parlamentar tucana.

A Assessoria Parlamentar do Exército, que estava presente na Comissão, fez questão de agradecer o empenho da parlamentar acreana: “O SISFRON é vital para o combate ao tráfico de drogas na região amazônica, que se tornou mais grave por conta do sucesso do Sistema Integrado na região de Mato Grosso do Sul, obrigando os traficantes a buscarem outros pontos menos vigiados”, afirmou o Coronel Silva Pena.

Monitoramento integrado

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), programa estratégico do Exército, já está em operação no Mato Grosso do Sul, entre as cidades de Mundo Novo e Caracol.

O projeto emprega tecnologia nacional de ponta, com radares fixos e móveis, antenas (infovias), além de equipamentos como sensores óticos, binóculos de visão termal e câmeras de longo alcance.

A estrutura permite que as informações captadas pelos postos de vigilância cheguem em tempo real nos centros de operações, sendo interpretadas e usadas como suporte para a tomada de decisão.