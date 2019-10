Calegário surpreende oposição e vota a favor do governo em alteração da LDO

O premiado chef acreano Natalino dos Santos mostra que não entende só de cozinha, mas também de solidariedade. Nascido numa região periférica da capital acreana, quando criança cresceu sem os cuidados do pai, nem da mãe. Mais do que ninguém, Natalino sabe o que é passar um Dia das Crianças sem a magia de receber um presente ou um afago carinhoso.

Por isso, o chef, que recentemente abriu um delivery chamado Lanchonete e Sorveteria Shalom, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, resolveu inovar nesta Semana das Crianças. Ele vem realizando as entregas de seu empreendimento caracterizado de personagens infantis. A iniciativa vem fazendo sucesso entre a criançada.

“Eu e minha equipe do restaurante vamos distribuir nossas entregas vestidos assim na comunidade, até o próximo domingo [ dia 13]”,afirma o chef. Ele diz que com a aproximação da data que celebra o Dia das Crianças, pensou em fazer algo que deixasse a meninada feliz pelos bairros de Rio Branco. “Tive a ideia de me vestir de super-herói e pegar a motocicleta para fazer as entregas. Isso para tornar a Semana das Crianças mais feliz”, detalha.

Segundo o chef, as crianças estão maravilhas com esta ação e garante que parte do lucro arrecada durante esta semana será usado para comprar brinquedos e doces para distribuir em bairros periféricos no dia 12. “Sabemos que em regiões periféricas muitos pais não têm recurso financeiro para comprar um presente para os filhos, por isso vamos distribuir brinquedos, doces e pipocas”, explica Natalino.

O delivery é o primeiro empreendimento de Natalino, que até então só havia trabalhado em hotéis e restaurantes renomados da cidade. A ideia é proporcionar uma boa comida com preços acessíveis. Em menos de 15 dias de inaugurado, o Delivery de Natalino se consolidou como um dos mais procurados em Rio Branco. O delivery funciona de terça a domingo, das 18h às 23h. Os telefones de contato são (68) 99919-2476 ou (68) 99919-2476.