Aluna do Colégio Militar de Cruzeiro do Sul vence concurso do Jovem Senador 2019

A estudante Bruna Luíza Souza Silva, do Colégio Militar Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, é a primeira colocada estadual do programa Jovem Senador, projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais, com idade até 19 anos, para vivenciarem o trabalho dos senadores em Brasília.

A acreana obteve a vitória com a redação “Construindo o Brasil com a ação do cidadão’. Do Acre, 65 escolas estiveram aptas a participar.

Dia 25 de novembro está prevista a chegada dos 27 alunos vencedores, seus professores orientadores e comitiva do primeiro lugar a Brasília.