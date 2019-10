Motorista que capotou viatura do IAPEN com presos e policiais morre no PS

O agente penitenciário Eudece Francisco Souza de Moraes, de 41 anos, que conduzia a viatura do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) que capotou na BR-317 na manhã desta quarta-feira, 16, acaba de falecer no pronto-socorro de Rio Branco. A informação foi confirmada pela direção do Complexo Penitenciário de Rio Branco no início da tarde de hoje.

Eudece foi o único ocupante do veículo a ficar gravemente ferido no acidente, que ainda envolveu três policiais militares e dois presidiários no carro. Todos estavam a caminho de uma audiência judicial, que seria realizada no município de Xapuri.

Segundo o órgão, “a viatura utilizada durante o deslocamento foi recentemente entregue ao Sistema Penitenciário para o transporte de presos”. Informação que supõe que o veículo seria um automóvel novo, em bom estado de conservação. O Iapen aguarda o resultado da perícia para verificar o real motivo do acidente.

“Encontravam-se na viatura o motorista penitenciário oficial Eudece Francisco Souza de Moraes, os policiais militares sargento J. Cesar, sargento Garcia e cabo Nilclimar e os presos Geovani Alves Pereira e José Maria da Silva Neto “, explicou o órgão por meio de uma nota pública.

O agente ainda foi conduzido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do pronto-socorro. Os demais passageiros tiveram ferimentos leves com fraturas e arranhões e não correm risco de morte, sendo necessário apenas os cuidados ambulatoriais.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre emitiu uma nota de pesar informando o falecimento do motorista penitenciário oficial Eudece Francisco. “O servidor foi vítima de um acidente grave ainda na manhã desta quarta-feira. Os sentimentos de todos os servidores do Iapen/AC se unem em oração, com o desejo de que Deus em sua infinita misericórdia possa confortar os corações de seus familiares e amigos”, disse o presidente Lucas Gomes em nota.