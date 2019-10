Advogado acusado de ser suposto mensageiro de facção vira réu

Comerciantes estão reclamando dos recorrentes furtos de fios telefônicos e da rede elétrica no Novo Mercado Velho. Uma das vítimas foi a loja do Dr. Raiz. “Virou uma roubalheira que ninguém aguenta mais”, disse Raiz.

Os comerciantes passam muito tempo sem conseguir usar a internet ou as máquinas de cartão.

A dona de uma pensão disse que tão logo fecha seu restaurante também trata de trancar as grades do corredor, já que aquela parte do mercado fica deserta. “Só esta semana já troquei três vezes de lâmpadas aqui nestes corredores”, disse ela.

O administrador do mercado,Rômulo Júnior, aponta usuários de drogas que perambulam à noite pela região como responsáveis pelos furtos, suspeita que é confirmada pela Polícia Militar.

“De fato, é algo já detectado pelo sistema de segurança. Temos uma análise que a população de rua aumentou muito nos últimos três anos, e parte é viciada em álcool e drogas. Para sustentar o vício, acabam praticando os furtos”, explicou o coronel Ezequiel Bino, comandante-geral da PM.

Bino relata que regularmente a PM tem feito prisões nessas ocorrências, mas por se tratar de crime de pequena monta eles são liberados em pouco tempo.

O alto comando da PM realizou debates com vários segmentos, incluindo Ministério Público e sistema de saúde pública (alguns dos envolvidos em furtos apresentam problemas mentais) e propõe ações integradas para superar essa questão. “De todo modo, uma equipe do 1º BPM irá visitar os comerciantes e fazer uma conversa com eles”, disse o comandante da PM.