Ação social da Defensoria Pública e FAAO será realizada nesta sexta-feira

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania e a Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), promoverão na próxima sexta-feira, 18 de outubro, a 10ª edição do projeto: “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” e a 5ª edição do projeto: “FAAO na Comunidade”. A ação será realizada das 8h às 14h, na escola Prof.ª Clícia Gadelha, localizada no bairro Vitória, em Rio Branco.

Com o apoio de diversos parceiros que unem esforços para garantir atendimentos básicos à comunidade, serão oferecidos atendimentos jurídicos, sociais, psicológicos e de saúde, orientação financeira e planejamento familiar, palestras e oficina sobre empreendedorismo, manutenção de computador e jogos eletrônicos, além de atividades recreativas, jogos de mesa, cinema com pipoca e sorteio de sacolão.

A 5ª edição do projeto conta com a parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), do Departamento Estadual de Águas e Saneamento do Acre (DEPASA), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). Além da Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), Energisa, Ótica Brasil, Café Contri e Miragina.