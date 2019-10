Terapeuta acreana cria um método que promete a ampliação da visão e consciência

Qual foi o resultado da sua reflexão semanal sobre a mensagem compartilhada pela Lady Gaga, postada na última coluna? E sobre a frase: “quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo,” de José Roberto Marques, Presidente do IBC? Se houve percepções diferentes de antes, já houve avanços, pois novas percepções e pensamentos geram novas ações. Novas ações geram novos caminhos e novos resultados na vida. O autoconhecimento apoia o ser humano na cura das sombras, no aumento da vibração e do potencial de realização, além de contribuir muito para o alinhamento dos pensamentos com os sentimentos e ações.

Hoje, vamos falar dos benefícios do Acesse e Viva a sua Verdade e do que se trata. O Acesse e Viva a sua Verdade refere-se ao nome do método que aplico nos meus trabalhos de autoconhecimento e ampliação de visão e consciência. Foi criado por mim, diante das várias experiências e formações que fui me permitindo vivenciar ao longo da vida na área de desenvolvimento humano, especificamente, em relacionamentos e sexualidade.

No meu caminhar, a medida que eu fui despertando para a importância do autoconhecimento, comecei a perceber o quanto eu estava desconectada de mim mesma por não me conhecer e como as pessoas, em geral, estavam também. Nos meus atendimentos presenciais e online, conheci muitas pessoas que sonhavam com algo muito distante do que realmente estavam vivenciando. Elas não viviam seus sonhos na realidade. Então, questionei a mim mesma: e eu? Estou vivendo os meus sonhos? Em algumas áreas da vida percebi que estava sim, mas na maioria, não.

Diante disso, iniciei uma maratona no intuito de me conhecer o máximo possível. Depois de 3 anos de buscas intermináveis, descobri os meus dons e talentos, os meu valores, a minha linguagem de amor, o trabalho dos meus sonhos, melhorei meus relacionamentos de forma surpreendente, exclui da minha vida tudo que me fazia mal e comecei a sentir que estava cada dia mais leve, menos reativa, mais produtiva, me comunicando melhor, mais espiritualizada, mais consciente e extremamente conectada com canais de comunicação até então desconhecidos por mim, como a da intuição energética e transcendente.

Comunicação energética e transcendente é a que transcende as dimensões do tempo e do espaço, sem limitações físicas ou barreiras lógicas. Percorre os caminhos da mente e transporta a energia do emissor, a qualidade dos seus pensamentos e a sua situação emocional. É uma comunicação emitida por nós, a todo momento, mas de forma inconsciente. Porém, é tão sentida, percebida e interpretada como qualquer outra. Todos nós somos seres energéticos, nos comunicamos dessa forma também.

Entretanto, a partir dessas novas percepções e transformações que fui tendo em minha vida, senti uma vontade imensa em compartilhar com outras pessoas, para que elas também percebessem essa “desconexão” e buscassem uma “reconexão”. Reconexão com a sua alma, com a sua verdade e com o seu coração.

O Acesse e Vida a sua Verdade é um processo de autoconhecimento e aceleração de resultados com foco na solução, desenvolvido em sessões presenciais ou online, em que ajudo as pessoas a ampliarem sua visão e consciência sobre si mesmo, sobre as pessoas que se relacionam e sobre o mundo, em curto período de tempo, no intuito de viverem uma vida mais autêntica e mais congruente com a essência do seu ser e da sua alma. Utiliza-se para tanto, abordagens como: Constelação Sistêmica de Bert Hellinger; Constelação Estrutural de Matthias Varga e e Isa Sparrer; algumas metodologias de Coaching; terapia tântrica (corporal e sensitiva); e terapias transpessoais e de cura energética como o Alinhamento Energético e o Thetahealing.

Por meio desse trabalho, o cliente vai se percebendo mais e consegue enxergar o seu verdadeiro lugar no mundo, tendo coragem para viver uma vida com mais liberdade, conectada e alinhada à sua própria verdade, à sua missão e propósito de vida, pois sinto que pela falta de autoconhecimento, as pessoas perdem muito tempo e energia vivendo a verdade dos outros, buscando referências no que já tem dado certo ou seguindo padrões, destinos e lealdades familiares.

Expansão desse trabalho na Justiça do Trabalho

Quando encontrei o meu lugar no mundo, comecei a expandir esses trabalhos que acredito tanto e há poucos dias, em 7 de outubro, foi aprovado um projeto pioneiro e inovador pelo Presidente do TRT da 14 Região (Acre e Rondônia), o desembargador Dr. Osmar Barneze. O projeto consiste em realizar Constelações Sistêmicas Estruturais como solução de conflitos na Justiça do Trabalho. O projeto foi idealizado pela juíza do trabalho, Dra. Renata Palcoski, e terá a minha participação como Consteladora e Advogada Sistêmica.

Lembro-me que quando comecei a estudar sobre esse tema, pouquíssimas pessoas se interessavam. Me sinto muito feliz em ver que algo que eu sempre acreditei e aplico na minha vida e no meu trabalho, já é conhecido mundialmente e só cresce a cada dia. No Brasil, todos os Tribunais de Justiça já aplicam alguma prática de Direito Sistêmico, mas na Justiça do Trabalho ainda não há projetos como esse, atuando em processos através das Constelações Estruturais. A intenção é promover uma Justiça mais humanizada e consensual.

Nesse contexto, Dra. Renata Palcoski afirma: “Tendo em vista que a Constelação Sistêmica Estrutural sustenta-se em um sistema de regras gramaticais com a atitude focada em solução, depreende-se que essa abordagem tem afinidade com os tipos de conflitos existentes na Justiça do Trabalho, uma vez que o nascedouro de tais conflitos é a relação de trabalho havida entre as partes. Logo, a utilização da Constelação Sistêmica Estrutural pelo CEJUSC-JT, por meio de temas recorrentes nas demandas enfrentadas na seara laboral, a exemplo do tema da terceirização, traz uma nova ferramenta na busca da solução de conflitos trabalhistas, e por essa razão, justifica-se a sua pioneira utilização no TRT da 14ª Região.”