Sinhasique se desliga do MDB após confronto de dirigentes com Gladson

“Sabe que quando você está num casamento e aposta tudo, mas o marido não tá muito mais afim de você e tá de olho em outras periguetes? Entendeu? ”, diz secretária de Turismo e Empreendedorismo em entrevista exclusiva ao ac24horas

A briga do MDB do Acre por espaço no governo de Gladson Cameli parece ter tido a sua primeira vítima. A secretária de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Eliane Sinhasique, revelou ao ac24horas que se desligará das atividades do “glorioso’ devido os últimos acontecimentos envolvendo seu partido, onde dirigentes afirmam que ela e a secretaria de Planejamento e Gestão, Maria Alice, ocupam os cargos no primeiro escalão sem anuência dos caciques emedebistas.

O estopim para que Sinhasique, que já foi vereadora, deputada estadual e candidata a prefeitura pela sigla nas eleições de 2016, foi a repercussão de uma série de reportagens e notas políticas dando a entender que os dirigentes do MDB liderados pelo deputado federal Flaviano Melo, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales e o deputado estadual Roberto Duarte, não estavam satisfeitos com o fato das secretarias representarem o MDB no governo.

Os dirigentes afirmam que a escolha delas aos cargos foram pessoais do governador Gladson Cameli, sem seguir os critérios partidários. Por outro lado, o próprio Chefe do Palácio Rio Branco entende sim que Sinhasique e Maria Alice fazem parte do elenco do 15.

Confira a entrevista na íntegra:

ac24horas: secretaria, fui informado que a senhora pediu afastamento ou desligamento das atividades do MDB. Isso é verdade?

Eliane: amigo, formalmente eu não pedi, mas eu disse que ia me afastar. Formalmente eu não pedi não, não documentei isso, mas eu conversei com o grupo da executiva e coloquei toda a minha dor e minha indignação porque desde o início do ano o MDB fica noticiando e falando e a executiva do partido falando que eu não represento o MDB, que a Maria Alice não representa o MDB e isso dói muito, principalmente para mim que me dediquei, nunca fiz o partido passar vergonha, nunca coloquei o partido em manchetes escandalosas nos jornais. Sempre consultei a executiva para todas as decisões que eu devia tomar. Nunca coloquei o MDB em saia justa. Sempre caminhei com as orientações da direção do partido, inclusive na decisão de apoiar o Gladson Cameli ao governo. E assim, eu estou ouvindo isso desde o começo do ano e isso tem me ferido muito. Caramba…fui candidato a prefeita pelo MDB, fui vereadora pelo MDB, deputada pelo MDB e ficar ouvindo os dirigentes que eu não represento…

ac24horas: a senhora sabe quem são esses dirigentes, o deputado Flaviano tem alguma coisa a ver com isso? A senhora chegou a conversar com o Flaviano a respeito disso?

Eliane: Não, não conversei não. Ele tá viajando. Eu não conversei. Isso foi colocado dentro do grupo, para todos da direção de toda hora saindo manchete de que a gente não faz parte do MDB. Isso fere a mim, fere a Maria Alice. Poxa vida a gente tem uma vida dedicada ao partido e para ficar ouvindo que a gente não representa o MDB é dolorido. Ai eu disse, vou dar uma afastada, vou repensar minha vida porque dói no fundo do peito você levantar bandeira de um partido. Não bato cabeça com partido, chegando a fazer investimento financeiro, tocar a Fundação Ulisses Guimarães, tocar o MDB Mulher, fazer ações partidárias, ai tem uma hora que você chuta o pau da barraca. Ai você não aguenta. Eu sou uma pessoa muito calma, sou correta, obediente, acato as decisões e tal. Só para você ter uma idéia, dentro do MDB, eu sou apenas uma mera vogal da executiva. Sabe, eu acho isso muito desrespeitoso por toda a história que eu tive dentro do MDB.

ac24horas: quando a senhora explicitou o seu descontentamento para executiva, alguém lhe deu algum apoio ou ficaram apenas indiferente?

Eliane: Ninguém! Fiz o meu desabafo. Eu não recebi nenhuma ligação. Eu não recebi um “calma, Eliane” ou um “tenha paciência”. Nenhuma ligação. Isso demonstra o que o MDB realmente acha que eu não sou nada para eles.

ac24horas: me diga uma coisa, no início do ano, na época da transição, de fato a senhora seria uma indicação do MDB ou indicação pessoal do governador? A senhora se classifica como?

Eliane: Ô Marcos, se eu sou filiada ao MDB. Se eu fui uma emedebista com mandato, se eu fui candidata a prefeita pelo partido e fui convidada pelo governador para assumir uma cadeira, eu não vejo onde o MDB não gostaria que eu fosse uma gestora dentro do governo do Gladson. Então assim, como você dissocia uma coisa da outra? A Eliane Sinhasique é emedebista. Na verdade o que eles queriam é que o governador pedisse primeiro as bênçãos de toda a executiva para poder apresentar o nome que seria, que participaria do secretariado do governo e que certamente, pelo posicionamento deles, não seria eu. Tá ficando muito claro para mim. Certamente não seria eu. Eles queriam que primeiro o governador dissesse “indiquem os nomes do MDB que vocês querem no meu secretariado”. Então o governador veio falar comigo e também falou com a Maria. Nos convidou pessoalmente e ai eles disseram que isso era da cota do governador e não da cota do MDB.

ac24horas: a senhora está se afastando das atividades políticas do partido e um eventual cenário de desfiliação, ele é real? você cogita essa possibilidade? como fica a Eliane no MDB?

Eliane: Nesse momento eu tô de muita cabeça quente. Então eu prefiro me resguardar. Pensar e repensar. Não é hora de tomar decisão de filiação, não é hora de tomar decisões mais radicais. Eu acho que a gente não pode tomar decisões com a cabeça quente. Então com relação a saída do MDB eu tenho que pensar até porque foi o partido que eu botei o meu coração e a minha alma nele. Não é um rompimento que para mim seja fácil.

ac24horas: secretaria, como é o seu relacionamento hoje com as principais cabeças do MDB, as principais lideranças como Flaviano Melo, Vagner Sales e Roberto Duarte? Existe algum relacionamento ou a situação esfriou desde que a senhora assumiu a secretaria?

Eliane: Na realidade essa relação tem esfriado desde de 2016 com a nossa derrota na disputa da prefeitura de Rio Branco, onde eu assumi sozinha todas as dívidas de campanha, honrei todas elas. A relação está fria desde lá. Ela não tá boa não.

ac24horas: Então é isso, por enquanto a senhora não em se desfiliar. Já existe alguma sondagem, alguém já sabe dessa sua insatisfação? Alguém já ofereceu guarita para senhora em relação ao um novo partido?

Eliane: Já sim! Uma pessoa do PP (Progressistas) me convidou. Uma outra do PSDB também me convidou para me filiar. Eu digo calma, deixa eu esfriar minha cabeça. Ver o que a gente faz. Por enquanto eu estou muito ocupada na gestão da secretaria, fazendo mais com quase nada. Me dedicando ao máximo aqui nessa gestão usando muita criatividade e muita parceria para executar aqui que é possível. Eu te confesso que estou muito magoada. Sabe que quando você está num casamento e aposta tudo no casamento, mas o marido não tá muito mais afim de você e tá de olho em outras periguetes? Entendeu?