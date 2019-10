Seca do Rio Madeira mantém restrição de carga na travessia

O Governo do Estado do Acre fará a entrega da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, nesta terça-feira, 15 de outubro, no Dia do Professor, após passar por obras de reforma e total restruturação nos últimos oito meses, com investimentos equivalentes a R$1 milhão. O ato solene ocorrerá às 10 horas, com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli.

São grandes as expectativas para a reinauguração da Biblioteca Pública por se tratar de uma estrutura bem localizada no Centro da capital acreana, muito utilitária para o público com demandas em educação e cultura, com expectativas de mais abrangência em visitação, diante dos investimentos em modernidades e inovações.

No investimento em infraestrutura está uma total reestruturação do prédio, com melhorias no acesso geral, com rampas, plataformas, pisos especiais para atender público de braile, reformulação do espaço infantil e sala destinada ao acesso à internet.

O secretário de Infraestutura, Thiago Caetano, reconhece o empenho e a dedicação dos profissionais que estiveram envolvidos trabalhando de sol a sol nessa obra de tão importante relevância social, sendo solícitos à demanda do governador Gladson Cameli, ao colocar prioridade no cumprimento de prazos, tendo em vista a importância que representa em melhorias na educação e cultura.

“Mesmo com tantas dificuldades financeiras essa obra foi tratada como prioridade pelo governo, comprovando assim o seu compromisso com a educação e nada mais providencial entregá-la para os cidadãos em data tão especial, como o Dia do Professor”, lembrou Thiago Caetano.

