Roubos de fios prejudicam comerciantes do Mercado Velho

O senador Marcio Bittar (MDB) se reuniu na tarde desta terça-feira, 15, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a fim de tratar sobre a despoluição e revitalização do Igarapé São Francisco. Durante a conversa, Salles garantiu a alocação de 20 milhões de dólares para a realização das ações. No encontro estavam ainda a deputada federal Vanda Milani (SD-AC), o secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, e o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Acre (Senge), Sebastião Fonseca. Todos concordam com a necessidade de uma solução para a bacia hidrográfica do Igarapé São Francisco.

Em sua visita ao Acre, em junho deste ano, Ricardo Salles já havia se comprometido a disponibilizar a verba para resolver os problemas do manancial. O ministro veio ao estado a convite do senador Marcio Bittar, quando se comprometeu a concentrar esforços para que os problemas do igarapé sejam resolvidos com a maior urgência possível.

“Nosso estado viveu durante 20 anos uma experiência [política] que era aparentemente de cuidados ambientais sem que isso significasse nenhuma obra no estado. O Igarapé São Francisco, que corta a cidade de Rio Branco praticamente ao meio, virou um esgoto a céu aberto”, afirmou Bittar.

A atual situação do Igarapé São Francisco é grave. Segundo o secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, cerca de 85% da mata ciliar foi destruída. Lixo hospitalar e doméstico é jogado nos afluentes, além de assoreamento e construções ilegais às margens do manancial.

Entre as soluções a serem implementadas estão as estações de tratamento de esgoto, recuperação da mata ciliar, construção de estações de pontes para pedestres, atividades de conscientização ambiental e monitoramento, via sensoriamento remoto e in loco, das obras previstas.

O senador agradeceu o apoio da deputada Vanda Milani, do secretário Israel Milani, do presidente do Senge e do ministro Ricardo Salles, a quem chamou de ‘grande parceiro das causas ambientais do estado do Acre’.