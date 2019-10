Ribamar diz que deputados se comprometeram a aprovar as pautas do governo Gladson

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, afirmou na manhã desta terça-feira, 15, que os deputados da base do governo da Assembleia Legislativa se comprometeram a votar e aprovar todas as demandas do Palácio Rio Branco para garantir a governabilidade.

“O governador expôs vários pontos e os deputados também. Ficou pactuado o compromisso dos parlamentares de aprovar as demandas do Estado. Saimos com uma impressão muito positiva da reunião. Acredito que agora as coisas fluam”, relata Trindade.

Ribamar enfatizou ainda que o governo do Acre deixará a Assembleia agir da “melhor maneira” na questão do projeto que altera a LDO. “É uma questão regimental que não cabe ao governo entrar na questão. Os deputados se comprometeram em resolver”, disse.