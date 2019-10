Prefeitura lança concurso público para contratação de quase 600 profissionais da educação

No dia do Professor, comemorado no dia 15 de Outubro, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), tornou público o edital de Nº (01/2019) que trata sobre concurso público para provimento de quase 600 vagas efetivas do quadro da educação municipal. O edital do concurso foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

O concurso público será regido pelo edital e executado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE, por meio da Comissão Organizadora de Concursos.

Os conteúdos programáticos das provas objetivas para todos os cargos encontram-se no Anexo I deste edital, disponível no endereço eletrônico http://fundape.ufac.br.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico http://fundape.ufac.br, mediante o preenchimento do formulário de inscrição, no horário local de Rio Branco (AC).

Lembrando que as inscrições começaram nesta terça-feira (15) e encerra no dia 03 de Novembro.

O valor da inscrição para participar do concurso ficou definido em R$ 85,00 para nível superior, R$ 65,00 nível médio e R$ 45,00 nível fundamental.

Cargos e remuneração para nível superior

Serão ofertadas 190 vagas para Professor da Educação Infantil (Pré-Escola) 131 vagas Professor do Ensino Fundamental (1º ao 5.º ano) zona urbana, nove vagas Professor da Educação Especial (Bilingue), 28 vagas para Professor do Ensino Fundamental (1º ao 5.º ano) zona rural e 69 vagas para Professor da Educação Especial (Mediador) zona urbana, nesta categoria citada acima, a carga horaria para todos são de 25 horas semanais e a remuneração ficou definido para todos em R$ 2.154,64.

Serão ofertadas, 4 vagas para Professor da Educação Especial (Libras) com remuneração definida em R$ 3.447,35 por 40 horas semanais e duas vagas para nutricionista com remuneração de R$ 1.865,16 para 30 horas semanais.

Cargos e remuneração para nível médio e fundamental

Estão sendo ofertadas, 80 vagas para cuidador de pessoal com remuneração fixa de R$ 1.032,66 para 35 horas semanais e nove vagas para motorista com remuneração R$ 1.162,80 para 40 horas semanais.

