Polícia prende homem que abusava de crianças e fazia sexo com cachorro

A Polícia Civil deflagrou durante toda a semana passada a operação “Infância Protegida” e prendeu 6 pessoas e apreendeu 6 adolescentes por crimes diversos.

A reportagem do ac24horas obteve informações de dois dos criminosos presos, um homem acusado de estuprar duas crianças, com idade entre 6 a 8 anos e que também praticava sexo com um cachorro, e um outro que teria abusado sexualmente de adolescentes com idades de 12 a 13 anos.

“Foi uma operação de combate aos crimes contra crianças e adolescentes em nosso Estado, foram cumpridos vários mandados de prisão, estamos alerta, as ações vão continuar, essa operação foi apenas um start que se iniciou nesta semana da criança”, disse a delegada Elenice Frez.

Os criminosos estão a disposição da Justiça.