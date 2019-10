Polícia confirma que colono encontrado morto na BR-317 foi vítima de acidente

No último sábado (12), Dia das Crianças, o grupo Brother do Rock realizou no Teatro Barracão, uma ação social que levou atividades recreativas para as crianças da Baixada do Sobral.

As crianças brincaram no pula pula, dançaram, se deliciaram com cachorro quente, show de música, e, alegria para mais de 100 crianças.

Um dos organizadores, Durval Melo disse que o projeto social vem ocorrendo há dois anos com a participação de amigos, familiares e conta com o apoio da banda amigos do Rock.

Durval relatou que a ideia do projeto social nasceu “porque a gente usa o rock, não por um estilo musical, mas sim por um estilo de vida e, para fazer o bem as nossas crianças. E também levar o rock aos bairros como cultural musical, para as pessoas conhecerem o estilo”.