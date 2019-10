Nicolau mostra que parecer da Aleac diz que projeto que altera LDO não poderia ser arquivado

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, se reuniram com 16 deputados da base, dos 18 que a compõem, nas primeiras horas desta terça-feira, 15, na Casa Azulada, como objetivo de acertar os ponteiros a acerca da importância da aprovação dos projetos de autoria do executivo que tramitarão na Assembleia Legislativa até o final de dezembro. Entres as propostas, estão o projeto de lei que altera a redação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o pedido de empréstimo de R$ 265 milhões, a Lei Orçamentária Anual (LOA) e também o Plano Plurianual (PPA).

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, e o líder do governo, Gerlen Diniz, ambos do Progressistas, destacaram no início da reunião a importância da união e da determinação da base em trabalhar pela aprovação dos projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo cujas propostas têm como objetivo ajustar o estado economicamente para garantir o desenvolvimento do estado.

O governador fez uma explanação sobre a venda da dívida do estado, que hoje é de R$ 3,8 bilhões, que garantirá uma economia que pode chegar a R$ 200 milhões por ano. O chefe do Palácio Rio Branco também destacou a importância da votação da LDO e todos os projetos do estado.

“Não tenho culpa do estado está nesta situação, não foi eu que contraí e não paguei as dívidas do estado. Todos os municípios que você anda, está tudo destruído. Se eu não estivesse enxugando a máquina e correndo atrás de dinheiro, já tínhamos decretados calamidade financeira. Eu não estou sozinho e não podemos dar espaço para quem quer dividir o nosso governo”, disse o governador aos parlamentares.

Cameli reclamou ainda do que classificou como “conspiração” dentro da base de seu governo. “Mas o que chama atenção são as conspirações para que as coisas deem errado. Pessoas tentam me colocar contra minha equipe, contra a base do governo. Já estamos com problemas com relação às emendas de bancada, mas eu não sou como o PT, como todos que não respeitavam o Poder Legislativo”, argumentou.

Ainda no encontro, O ac24horas apurou que Gladson declarou confiança irrestrita em seu chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, destacando que é necessário levantar uma “bandeira branca”, já que o homem forte da sua gestão vem sendo frito por aliados na Aleac e até mesmo dentro do governo.

Cameli revelou aos deputados que está dando as condições possíveis para o secretariado trabalhar e que até dezembro estará acompanhando o desempenho de todos para fazer uma nova avaliação da atuação de cada um e reiterou que os aliados na Aleac e na Câmara precisam estar unidos para construir as obras estruturantes que a população precisa.

Estavam presentes os deputados, Nicolau Júnior, Gerlen Diniz, Cadmiel Bonfim, Luís Gonzaga, Whendy Lima, Luís Gonzaga, Neném Almeida, Manoel Moraes, Meire Serafim, pastor Wagner, Antônio Pedro, Marcos Cavalcante, Josa da Farmácia, Luís Tchê, Chico Viga, José Bestene e Dra. Juliana.

Também participaram da reunião o secretário de Relações Políticas e Institucionais, Alysson Bestene e o procurador do estado, Andrey Hollanda.