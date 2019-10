Justiça, políticos e a impunidade!

Nos últimos dias alguns políticos começaram a anunciar a volta do prefeito de Capixaba, José Augusto, afastado do cargo por acusações graves de corrupção. Isto, segundo a Polícia Federal. O processo corre em “segredo de justiça”. O certo é que até já festejaram a volta de Augusto durante as filiações de cinco prefeitos ao Partido Progressista. A recepção foi calorosa. Mas, se o processo corre em segredo de justiça e a decisão para a volta do prefeito não foi tomada, como os políticos sabem que será favorável? Certas coisas são de difícil compreensão.

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, por exemplo, foi impedido por corrupção depois de uma investigação séria da Polícia Federal. Afastado, preso, solto, voltou ao cargo e já anuncia pomposamente a candidatura à reeleição! Ninguém duvida que seja reeleito e o mais votado do Acre. E os gastos que a PF teve com toda a operação? Como fica a cara dos agentes que fizeram o trabalho de investigação ao cruzar com prefeito na rua? E o Ministério Público que fez a acusação? E a vergonha dos homens de bem de Senador Guiomard que tiveram que engolir a volta do titular? Da cadeia para a prefeitura.

André Maia e Zé Augusto vem na mesma esteira de acusações de corrupção dos ex-prefeitos Betinho (Assis Brasil), Roney Firmino (Plácido de Castro) e Everaldo Gomes (Brasiléia). Foram investigados, afastados das funções e presos. Não voltaram aos cargos. No caso deles a Justiça agiu em tempo hábil e foi inflexível com a corrupção. Por que em Senador Guiomard e Capixaba é diferente? Apesar das centenas de operações da PF, do MPF, MPE, Gaeco, as pessoas comuns do povo falam que o Brasil ainda é o paraíso dos corruptos e o país da impunidade. Uma lástima!

. Comoro diria Jânio Quadros, “forças ocultas tramam a queda do chefe da Casa Civil Ribamar Trindade”.

. A questão é que ele é como raiz de seringueira, pivotante!

. É o mais forte dos secretários do governador Gladson Cameli que ajuda na articulação interna e externa.

. Também tem a honrosa função de proteger Gladson de dissabores futuros!

. O governo não pretende pedir o desarquivamento do PL que trata da LDO, foi concentrar apoio e articulação na aprovação do pedido de empréstimo e outras propostas.

. O deputado Luís Tchê tem um discurso preparado há cerca de 15 dias sobre o porquê de sua saída da liderança do governo.

. A pergunta é:

. “Vale a pena”?

. É como m*, quanto mais mexe mais f*!

. Como diria um gaúcho:

. “Larga de mão”!

. Em conversa com uma prefeita do interior o senador Sérgio Petecão teria afirmado que será mesmo candidato a governador em 2018.

. Gladson Cameli, Major Rocha, Sérgio Petecão, Marcos Alexandre, Jorge Viana…eis que vão surgindo os primeiros nomes… para a arena política de 2022.

. A política é dinâmica!

. Segundo o ex-presidenciável João Amoedo, em artigo na Folha de S. Paulo, a onda do antipetismo está chegando ao fim.

. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro está contribuindo bastante!

. Reportagem nacional mostrando que pastores, policiais militares, empresários, adolescentes, jovens…até índios se suicidando.

. Tempos difíceis!

. Velhas perguntas:

. Qual o sentido da vida se é que há? Vale a pena viver?

. Segundo o Apostolo Paulo na carta que escreveu aos cristãos de Corinto, para que outros possam viver vale a pena morrer.

. Morrer só por morrer não vale a pena coisa nenhuma!

. É que todo mundo agora não é mais visto como pessoa humana, mas como consumidor de alguma coisa!

. E as coisas são temporais, depois de compradas não satisfazem mais, começa tudo de novo: desejo, satisfação (ou não) e tédio, melancolia, tristeza e depressão!

. Como diria o Bolsonaro:

. “Porra, essa coluna é sobre política, psicologia, religião ou qualquer outra porra”?

. Calma presidente, sem maionese o sanduba da vida fica sem sabor!

. A Energisa pisou no freio!

. CPI neles, bom dia!