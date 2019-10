Incêndio destrói casa de moradora de Resex no município de Xapuri

A Polícia Militar dará continuidade ao longo desta semana ás ações de combate aos “ratos d´água” ou piratas que invadem embarcações e impõe terror aos navegantes no Rio Juruá.

O Major Evandro Bezerra confirmou nesta segunda-feira (14) ao ac24horas, que o enfrentamento segue conforme ocorreu no sábado passado, dia 12 de outubro, quando a PM prendeu dois piratas durante operação em Porto Walter.

E nessa operação os PMs encontraram alguma quantidade de droga e chegaram a ver uma arma com os suspeitos mas o revólver foi jogado no rio por um deles, na busca de fugir do flagrante. “Os dois, Jadenildo e Davi, foram presos e encaminhados a delegacia para os demais procedimentos do flagrante. Cumpre salientar que em pesquisas foi constatado que um destes criminosos é foragido do presídio”, informou a PM.