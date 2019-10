Gladson promete “dar uma de General” caso Into não seja finalizado este ano

Os rumores de descontentamento entre servidores da saúde do Acre chegaram aos quatro cantos do Palácio Rio Branco, devido à suposta imposição “coronelista” do atual comando da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Até então, nenhuma novidade. Ocorre que, agora, quem pretende atuar como um verdadeiro “General” é o próprio governador Gladson Cameli (Progressistas). A afirmação partiu do próprio chefe do Executivo, durante entrevista concedida a um programa de rádio na manhã dessa segunda-feira (14).

Isso porque Gladson espera ansiosamente pela inauguração de funcionamento completo do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, o Into, na capital acreana. Nas suas contas, a unidade deverá ser inaugurada até, no máximo, o mês de dezembro de 2019. Caso isso não ocorra, ele garante: “vou dar uma de General também”.

A comparação se deu porque Cameli atesta não abrir mão de o Into ser entregue ainda este ano. “Não venha me dizer que não dá [de acabar a obra em 2019]. Porque aí cabeças vão rolar”.

O governador fez questão de ressaltar que até o final deste ano, resta mais de 70 dias, o que, segundo ele, é tempo suficiente para finalizar os serviços e entregar a unidade em pleno funcionamento. “Nem que eu vá lá pra dentro colocar a mão na massa”, completou Cameli.