Em reunião com a base, Gladson diz que Duarte é seu inimigo e Petecão é adversário

“O deputado Duarte quis se transformar em meu inimigo pessoal quando foi se aliar com o PT e o PCdoB para prejudicar o Estado. Já o senador Petecão é um adversário político porque sou candidato a reeleição. Se ele quer entrar no jogo estou pronto”, disse o governador Gladson Cameli (Progressistas) aos deputados da sua base durante reunião no Palácio Rio Branco na manhã terça-feira, 15, antes da confirmação das vitórias do governo na Assembleia Legislativa, onde o projeto de lei que alterava a LDO foi desarquivado.

Além de todos os deputados da base, o Secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, também estava presente ao encontro.

Segundo um parlamentar consultado por ac24horas, o momento mais tenso do encontro foi quando o deputado Luis Tchê (PDT) se dirigiu a Ribamar e reclamou do tratamento recebido por parte do Gabinete Civil. Porém, nada de mais grave aconteceu. Os dois acabaram se entendendo.

O governador aproveitou a presença de todos para reforçar o apoio integral ao trabalho de Ribamar na Casa Civil afirmando ser ele “uma pessoa de grande confiança”. Para ele, nenhuma pressão externa vai fazer com que Trindade seja afastado do cargo.

O principal objetivo da reunião foi para alinhar a base na Assembleia Legislativa que vem perdendo todas para a oposição. Pelo que aconteceu na sessão de hoje a reunião foi produtiva, já que o jogo virou no parlamento.