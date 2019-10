Corpo em decomposição é encontrado próximo da BR-317, em Xapuri

Foi assinada na segunda-feira (14) pela prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e a ex Deputada Federal Antônia Lúcia a ordem de serviço para a reforma da escola municipal Socorro Frota, no bairro Marcos Galvão. O evento contou com a presença dos secretários municipais dos vereadores Rogério Pontes, Edu Queiroz, Zé Gabriele e Marquinhos Tibúrcio, além dos professores, gestores, pais de alunos e alunos.

O investimento para construção da Escola Socorro Frota ultrapassa os 3 milhões de reais e é um projeto do Ministério da Educação através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), e contará com 12 salas, constituída por 8 blocos, administração, pedagógico (biblioteca, auditório, informática e laboratórios), bloco de serviços (cozinha e pátio), salas de aula, sanitários, vestiários, quadra coberta e refeitório.

A Prefeita Fernanda Hassem recordou do sonho da equipe gestora para a construção de uma nova escola. “É um dia de muita alegria, pois estamos dando a ordem de serviço para a construção de uma escola modelo garantindo uma infraestrutura de qualidade para os nossos alunos. Esse investimento representa uma promessa de campanha realizada em 2016 e vamos conseguir finalizar o mandato entregando uma obra de grande complexidade, esse é o nosso compromisso com a educação municipal de Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

O senhor José Frota, viúvo, marido da homenageada falou da emoção receber a homenagem póstuma. “É um sonho ver a construção de uma escola dessa complexidade, saindo da estrutura de madeira se tornando uma escola modelo para a regional do Alto Acre e ainda homenagear minha esposa que tanto se dedicou aos seus alunos e trabalho”, falou José Frota.

A ex Deputada Federal Antônia Lúcia que participou diretamente na articulação para garantir a emenda para construção do novo prédio falou a respeito da importância da obra. “Eu não estava no mandato quando a Prefeita Fernanda foi conosco participar da reunião com o ex Ministro da Educação Rossieli Soares onde assegurou o recurso para Brasileia, que foi o único município que atendia todos os pré-requisitos necessários para a emenda. Isso só é possível porque Brasiléia soube escolher uma representante com capacidade e qualificação que está sempre em busca do melhor para sua cidade”, ressaltou Antônia Lúcia.

Antônia Lúcia também se comprometeu em trazer o atual Ministro da Educação Abraham Weintraub, em busca de garantir o funcionamento do núcleo da Universidade Federal do Acre (Ufac), de Brasiléia.