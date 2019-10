Com palestras, MPAC chama a atenção de membros e servidores para câncer de mama

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) reuniu membros e servidores, nesta terça-feira (15), para falar sobre o câncer de mama. No mês de conscientização e combate à doença, foram ministradas palestras por profissionais do Hospital do Amor.

A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, procuradora de Justiça Gilcely Evangelista de Araújo Souza, fizeram a abertura do encontro, que ocorreu na Sala de Sessões da sede do MP acreano.

O MPAC abraça o movimento do Outubro Rosa e internamente busca chamar a atenção do seu quadro funcional para a realidade do câncer de mama e a importância do diagnóstico antecipado. Nas redes sociais e nos canais de comunicação próprios, o objetivo é sensibilizar a sociedade para uma das doenças que mais matam mulheres.

Para Kátia Rejane, a prevenção é a melhor forma de reduzir a incidência da doença e os índices de mortalidade. No âmbito do MPAC, ela citou a atuação do Caop de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, o qual vem trabalhando com difusão de informações e acompanhando as políticas públicas relacionadas à prevenção.

“A gente sabe que a melhor forma é a prevenção, informação, é o se tocar. É esse o apelo, porque às vezes o tema se tornou tão corriqueiro, que não nos atentamos. Então esse dia foi destinado pelo MP para servir como oportunidade de alerta, para dar informações, com personalidades reconhecidas, tudo dirigido ao que de melhor nós temos na nossa instituição, que são as pessoas”, destacou a procuradora-geral.

Em sua palestra, o diretor do Hospital do Amor, João Paulo da Silva, apresentou informações sobre a filosofia e o funcionamento da unidade de saúde, que é uma entidade privada que atende usuários do Sistema Único de Saúde preparada para realizar diagnóstico e prevenção no estado dos cânceres de pele, de cólon, próstata e mama. Por sua vez, o cirurgião mastologista Sidney Rogério Alves explicou e tirou dúvidas dos presentes sobre sintomas do câncer de mama, métodos de detecção e tratamento.

Jaidesson Peres- Agência de Notícias do MPAC