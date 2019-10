Brasil atinge em setembro a marca de US$ 1,1 bilhão na exportação de milho

Levantamento realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) revela que as exportações de milho alcançaram recorde histórico em setembro deste ano. O Brasil exportou 6,5 milhões de toneladas, aumento de 93,4% em relação a igual período do ano passado. Essas exportações somaram US$ 1,1 bilhão.

A safra de milho 2018/2019 foi recorde, o que aumentou a oferta do cereal e ampliou o excedente para exportação. Os embarques do milho também tiveram desempenho favorável no acumulado do ano, de janeiro a setembro. Foram US$ 4,98 bilhões (+134,7%), com a expansão de 130% na quantidade comercializada (29 milhões de toneladas).

Os principais países compradores do milho brasileiro foram: Japão (US$ 605,13 milhões), Coreia do Sul (US$ 386,40 milhões), União Europeia (US$ 371,25 milhões), Vietnã (US$ 293,96 milhões) e Taiwan (US$ 292,61 milhões).

Do valor total exportado pelo país em setembro, o agronegócio foi responsável por 41,4% (US$ 18,74 bilhões). No mesmo mês de 2018, as exportações do agronegócio tiveram participação de 42% nas exportações totais.

