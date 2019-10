BR-364 não terá restrição adicional de cargas para Cruzeiro do Sul

Não haverá restrição adicional do peso das cargas na BR-364 neste inverno. Serão mantidos os padrões nacionais para o transporte de carga observados em qualquer rodovia do Brasil no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A decisão, segundo Carlos Morais, diretor do Dnit no Acre, se dá por conta da manutenção na BR-364, considerada suficiente para o inverno que se inicia.

Os padrões de pesagem variam conforme o veículo que transporta a carga. O Dnit mantém a fiscalização de rotina.