ANEEL nega pedidos de revisão tarifária extraordinária da Energisa

A prefeitura de Sena Madureira deu início na última semana às atividades do Programa Outubro Rosa, tendo em vista as ações da secretaria municipal de Saúde de combate e prevenção ao câncer de mama. A solenidade de abertura da campanha contou com a participação de mais de 500 mulheres moradoras da cidade, além do prefeito Mazinho Serafim (MDB), vereadores, servidores e profissionais de saúde.

Este ano, o lançamento oficial da Campanha Outubro Rosa foi um verdadeiro sucesso no município. O público foi recebido com brindes, palestras e dinâmicas. A solenidade ainda realizou o desfile para escolha da Miss Outubro Rosa 2019. O título ficou com a idosa Antônia Vitória Pires, de 74 anos de idade. Ela desbancou candidatas com idades entre 20 e 25 anos.

Mazinho Serafim destacou o momento de alegria em poder ver um grande número de mulheres participando da campanha. “É mais um desafio, e somos sabedores que muitas das vezes a doença se agrava em decorrência ainda de algumas mulheres sentirem vergonha e não procurarem as Unidades de Saúde da Família”.

O secretário de Saúde, Daniel Herculano, ressaltou a importância da Campanha, onde o prefeito Mazinho não tem medido esforços para proporcionar, por meio do Poder Público Municipal, uma saúde de qualidade a comunidade de Sena Madureira. “Não somente as mulheres devem aderir esta causa, mas também os homens. Caso a mulher sinta algo de errado em sua mama, que procure logo um posto de saúde municipal, pois temos pessoas preparadas para atender”, explicou Herculano.

Já o coordenador da Saúde da Mulher no município, Jusa Bispo, falou sobre os objetivos do programa. “A prevenção ainda é o melhor remédio, pois quanto antes conhecer o diagnóstico, mais chances de cura”. Durante todo este mês, a prefeitura de Sena Madureira estará realizando uma série de eventos, como forma de chamar atenção para a causa e ajudar quem precisa com profissionais capacitados e preparados. “Todas as nossas Unidades Básicas de Saúde estão prontas para atender a comunidade”, garante o secretário.

O evento também contou com a participação de vereadores, Secretários Municipais, Enfermeiros, Técnicos, Agentes de Saúde, Presidentes de bairros, Corpo de Bombeiros e demais autoridades, bem como a participação da comunidade.

Miss Outubro Rosa

A idosa Antônia Vitória Pires, de 74 anos, desbancou as concorrentes na casa dos 20 anos e conseguiu ser eleita a Miss Outubro Rosa 2019 de Sena. As candidatas representavam unidades de saúde no desfile que ocorreu na noite da última sexta-feira (11). A vencedora ganhou a simpatia do público de mais de 500 pessoas com seu carisma e entusiasmo. Após o anúncio, ela agradeceu o resultado.

“Estou muito feliz que através das amigas e do público me escolheram. Isso demonstra que a idade não influencia na hora da gente lutar pelas nossa causas, e principalmente nesta luta contra uma doença que já levou milhares de mulheres a morte”, disse dona Antônia, que representou a Unidade Básica de Saúde Aguinaldo Nunes.

“Independente da idade, temos que nos prevenir e procurar as nossas unidades de saúde. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos que torceram por mim, e que Deus nos abençoe e também a gestão municipal pelo evento que fez e pelo o que esta sendo realizado em prol de nossa saúde”, disse a Miss.