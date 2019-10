TJAC convoca estudantes aprovados em processo seletivo de estágio

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) tornou público a nona convocação dos acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação de estagiários estudantes de nível superior. A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial do TJ/AC desta segunda-feira (14).

Os candidatos aprovado devem comparecer no prazo de 5 dias úteis, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) deste Tribunal, localizado na Rua Tribunal de Justiça – Via Verde, no horário compreendido das 8h às 13h e das 15h às 18h, munidos da documentação abaixo, sob pena de perda da vaga.

CPF e RG* (originais), declaração ou atestado de frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada) certidão negativa de antecedentes criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br, comprovante de residência contendo o CEP da rua (original) 2 fotos 3X4, aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico, declaração Pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o expediente forense, conta salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD) a documentação solicitada deverá ser original e será digitalizada no setor de entrega e devolvida ao candidato.

Confira a lista dos convocados: