Secretária chora ao se deparar com burocracia no serviço público

A promotora de Justiça, Eliane Misae Kinoshita, do Ministério Público do Acre (MP/AC), abriu um inquérito civil para investigar a vereadora, Antonia Claudia da Conceição Lima conhecida como professora Claudia, por acumulação de cargos públicos. A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial do MP/AC desta segunda (13).

A promotora alega que a vereadora Antônia Claudia está acumulando três cargos públicos, recebendo a remuneração pelos três cargos: cargo de Vereadora pelo Partido dos Trabalhadores(PT), eleita para o mandato 2017/2020, exercendo a função de 1ª Secretária, segundo cargo de professora do quadro efetivo do Município de Senador Guiomard, na Secretaria Municipal de Educação, e terceiro cargo, o de professora do quadro efetivo do Município de Senador Guiomard, também na rede municipal de ensino.

Por fim, a promotora decidiu instaurar o Inquérito Civil, a fim de aprofundar a investigação dos fatos acima referidos para, após, em decorrência do apurado, adotar uma das seguintes providências, sem prejuízo de outras medidas no campo administrativo e penal: ajuizamento de ação de improbidade, ajuizamento de ação civil pública.

Entenda

A vereadora Professora Cláudia iniciou sua trajetória na politica pelo PT e foi eleita para o cargo de vereadora nas eleições de 2016, e anunciou sua desfiliação logo no inicio de 2019. Atualmente a vereadora está sem partido. Segundo nota do PT municipal de Senador Guiomard, ela não vai perder o mandato. Veja a nota emitida pela direção da sigla no dia 20 de maio de 2019

A Direção Municipal do PT de Senador Guiomard vem a público informar que a vereadora Professora Claudia, em comum acordo com a direção, não compõe mais os quadros do Partido dos Trabalhadores. Claudia construiu sua trajetória política no PT, porém nesse momento da historia os caminhos da vereadora toma rumos antagônicos ao do partido.

Informamos que a vereadora é livre para escolher seu caminho e que nessa situação, exclusiva, a Direção Municipal opta por não ingressar na justiça contra a vereadora pela disputa do mandato.

O PT de Senador Guiomard, continua firme em suas convicções politicas de defender a classe trabalhadora e por isso, na condição de oposição as gestões; do atual prefeito, do governador e do presidente da republica que defendem apenas os interesses de uma minoria abastada do país.