Projeto quer realizar castração de animais em situação de rua e de pessoas de baixa renda

Egressos do sistema penitenciário do Acre poderão ter oportunidades de reintegração através do programa Escritório Social, previsto para ser implantado no Estado até o fim do ano.

Estudos apontam que o primeiro ano após a saída do sistema prisional é considerado o mais crítico para garantir a reintegração, pois é neste momento que se acentuam vulnerabilidades como mobilidade, documentação, fragilidade nos vínculos familiares e comunitários, trabalho, moradia, entre outros. É nesse contexto que o programa irá atuar.

O Escritório Social é um projeto fomentado pelo Justiça Presente, desenvolvido pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ) em parceria com o PNUD e os Tribunais de Justiça de todo o Brasil, e tem como meta implementar dez Escritórios Sociais até o final deste ano.

Além do Acre, os escritórios serão instalados no Piauí, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rio de Janeiro. O Escritório Social já foi instalado no Espírito Santos e no Paraná, mostrando bons resultados.