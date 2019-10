Pistas de pouso clandestinas estariam sendo usadas para tráfico de entorpecentes no Acre

O governo do Acre descobriu recentemente que algumas pistas de pouco clandestinas estariam em funcionamento no interior do Acre. Segundo informou o governador Gladson Cameli nesta segunda-feira, 14, durante entrevista na Aldeia FM, há registro de pelo menos uma no município de Marechal Thaumaturgo. Cameli não entrou em detalhes, mas garantiu que há evidências de que existam outras em cidades distintas do estado.

Segundo o chefe do Executivo, as pistas certamente funcionam para a movimentação de tráfico de entorpecente no Acre. “A Polícia Federal já foi comunicada. Tenho procurado manter todas as questões da parte de inteligência da situação [ com as autoridades competentes]”.

Por meio de uma fotografia, Gladson Cameli comprovou marcas na pista, o que indica que o local é usado com frequência. As pistas ficariam em locais afastados, dentro da floresta, de municípios acreanos. “Fora essa [de Marechal Thaumaturgo], há outras”, disse o governador.

De acordo com a entrevista, a implementação do Batalhão de Fronteiras que será instalado no estado nos próximos dias poderá coibir e localizar possíveis suspeitos.